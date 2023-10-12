حقيقة الصورة المتداولة للأسماك النافقة بميناء الإسكندرية

شهد ميناء الإسكندرية نفوقا جماعيا لعدد كبير من الأسماك داخل الميناء.

وأعلن المركز الإعلامي لشركة نهضة مصر المنوط بها أعمال النظافة العامة بمحافظة الإسكندرية، أنه بالإشارة إلى الصور المتداولة على بعض وسائل التواصل من داخل ميناء الإسكندرية ويظهر بها تحميل سيارة تتبع الشركة لبعض الأسماك النافقة.

أسماك نافقة

وقال البيان إنه مع الساعات الأولي للصباح قامت هيئة ميناء الإسكندرية بإخطار مسئولي الشركة بطلب رفع بعض المخلفات التي كان من بينها أسماك نافقة.

رفع المخلفات

وبناءً عليه تم رفع هذه المخلفات ونقلها إلى المحطة الوسيطة بموقع محرم بك، حيث تم هرسها من خلال اللوادر المخصصة لذلك، ثم نقلها إلى موقع المدفن الصحي بمدينة الحمام، ودفنها طبقًا للمواصفات القياسية البيئية المعمول بها في هذا الشأن.