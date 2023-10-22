في 3 خطوات.. كيفية الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم

يبحث كثير من المواطنين وأصحاب الأعمال والشركات مع كثرة عمليات البحث عبر الإنترنت عن موعد الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم.

الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم

ويرصد الدستور في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن موعد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023 وكيفية الاستعلام عن فواتير التليفون الارضى بالاسم والرقم

كيفية الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي وخطوات سداد الفواتير

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي عبر تحميل تطبيق الشركة المصرية للاتصالات وإنشاء حساب عليه.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة شهر أكتوبر 2023 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، ثم إدخال كود المحافظة وإدخال رقم التليفون الأرضي في الخانات المخصصة لذلك.

تظهر لك قيمة المبالغ المستحقة والفواتير المطلوب سدادها.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023

أصدرت الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي الجديدة لشهر أكتوبر 2023، الأحد الماضي الموافق 15 أكتوبر، وتعتبر هذه الفاتورة لسداد أشهر "يوليو أغسطس سبتمبر" وتبدأ الشركة منح المشتركين شهرا كاملا لسداد الفواتير دون أي غرمت حتى يوم الاربعاء 15 نوفمبر.

بعد انتهاء مهلة السداد تقوم الشركة بتحويل خط العميل إلى استقبال فقط وإتاحة دفع الفاتورة بالإضافة لغرامة تأخير بقيمة ١٠ جنيهات كحد أدنى أو ١.٥ % كحد أقصى من قيمة الفاتورة عند السداد حتى يوم الجمعة 15 ديسمبر 2023، بعدها يتم فصل الخدمة عن الخط وقطع الحرارة عن المشترك نهائيا لحين سداد الفاتورة المستحقة عليه بالغرامة.

الاستعلام عن فواتير التليفون الارضى بالاسم والرقم

تصدر فاتورة التليفون الأرضي كل 3 أشهر بصفة دورية في شهر يناير 2023 وشهر أبريل 2023 وشهر يونيو 2023 وشهر أكتوبر 2023، وتعطي الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح للدفع تصل لـ 30 يوما، ليكون آخر يوم للدفع هو منتصف الشهر الذي يليه، وتفرض الشركة المصرية للاتصالات غرامة مالية، وتقطع الحرارة عن خط التليفون الأرضي في حالة تأخر العملاء عن السداد بعد انتهاء فترة السماح.

موعد صدور فاتورة التليفون الارضي وطرق السداد

فتحت المصرية للاتصالات جميع السنترالات على مستوى الجمهورية والبالغة ١٥٧١ سنترال من الثامنة صباحا إلى الثالثة والنصف عصرا بالإضافة إلى ١٢٠ مركز خدمة و١٥٠ نقطة بيع متنقلة وفي المترو ومحطات السكك الحديدية الكبرى للتيسير على المواطنين دفع الفواتير بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية من خلال المحافظ الإلكترونية لشركات الدفع والتحصيل الإلكتروني.

طرق دفع فاتورة التليفون الارضي لشهر اكتوبر 2023

منافذ سداد فاتورة التليفون الأرضي 2023

- الموقع الإلكتروني للمصرية للاتصالات.

- جميع فروع WE.

- أحد منافذ الدفع الإلكتروني (فورى، سداد، مصاري، خدماتي، بي، ممكن)

- تطبيق My WE.

- مكاتب البريد في المحافظات.

وتعد الشركة المصرية للاتصالات من أوائل الشركات الحكومية التي طبقت الخطة الرقمية لخدمة المواطنين من جميع محافظات الجمهورية.

وقالت الشركة المصرية للاتصالات إنه تم تحويل 40% من عملاء التليفون الأرضي إلى نظام الدفع المسبق، وذلك في إطار حرص الشركة على تحسين تجربة العملاء من خلال تمكينهم من التحكم بشكل أكبر في استهلاكهم، وكذلك منحهم المزيد من الخيارات والعروض التي ستتاح لعملاء التليفون الأرضي بعد إضافة الخدمات إلى تطبيق My WE.