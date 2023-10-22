نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات

وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، الأحد، على إلغاء وزارة الإعلام، وتحويل أموال الوزارة البالغة 23.8 مليون شيكل إلى إعادة إعمار مستوطنات غلاف غزة، وذلك بعد استقالة الوزيرة غاليت ديستال من منصبها، وفقًا لما نقله موقع "واينت" العبري.

وتعد استقالة ديستال، وهي من حزب الليكود، الأولى في حكومة نتنياهو منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

تفاصيل استقالة ديستال من حكومة نتنياهو

وسبق وقال بيان صادر عن مكتب ديستال، "قررت الاستقالة من منصبي وزيرة للإعلام، وأشكر رئيس الوزراء نتنياهو على الثقة التي أولاني إياها وسأعود لخدمتكم من الكنيست" وذلك دون توضيح سبب قرارها.

أكثر من 50 شهيدًا فى اليوم الـ16 للعدوان الإسرائيلى على غزة

واستشهد أكثر من 50 مواطنًا بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات، منذ فجر اليوم الأحد، فيغارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الحربية على مناطق مختلفة من قطاع غزة، خلال العدوان المتواصل لليوم السادس عشر على التوالي.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية نقلًا عن مستشفيات القطاع، باستشهاد أكثر من 50 شهيدًا وعشرات المصابين بينهم حالات خطرة، جراء القصف على العديد من المناطق في القطاع، استهدف في مجمله منازل، وشققًا سكنية.

غارات على رفح جنوب غزة

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على مدينة رفح جنوب القطاع، واستهدفت منازل، وأوقعت شهداء ومصابين، بينهم أطفال ونساء.

كما استهدفت منزلًا في منطقة الزوايدة وسط القطاع، ودمرته بشكل كامل، كما قصفت آخر غرب مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، وأوقعت إصابات في صفوف من لجأوا إليه.

واستهدفت شقة في برج سكني بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى، بالإضافة إلى ارتقاء آخرين في استهداف منزل في شارع البشيتي بمدينة رفح جنوب القطاع.

ودمر طيران الاحتلال الحربي برج النصر المعروف ببرج "موسى عرفات" بشكل كامل في حي النصر شمال مدينة غزة.