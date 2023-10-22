الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": رفض استلام أسيرتين أثار غضبا إسرائيليا تجاه نتنياهو

نتنياهو
نتنياهو

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برفض استلام أسيرتين إسرائيلتين أعلنت حركة حماس استعدادها للإفراج عنهما، أثار حفيظة الشارع الإسرائيلي.

وكانت أعلنت حركة حماس الفلسطينية، عبر جناحها العسكري، عن أن إسرائيل رفضت استلام رهينتين من الموجودين لديها داخل قطاع غزة المحاصر.

وأوضحت حماس أنهم أبلغوا قطر، الجمعة، بأنهم سيطلقون سراح أسيرتين نظرًا لأسباب إنسانية قهرية، على أن يتم ذلك دون مقابل، فيما رفضت حكومة إسرائيل استلامهم.

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