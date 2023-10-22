"القاهرة الإخبارية": قصف صاروخى يستهدف جنوب تل أبيب

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بتعرض جنوب تل أبيب لقصف صاروخي قادم من غزة، منذ قليل.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، عن قصف تل أبيب ردًا على استهداف المدنيين.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بانطلاق صافرات الإنذار الصاروخي في وسط إسرائيل وتل أبيب.

كما أعلنت كتائب القسام عن قصف مستوطنة سديروت ومستوطنة مفتاحيم في غلاف غزة برشقة صاروخية جديدة.

وأوضحت أنها قصفت حشدًا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مجمع "أشكول"، وقاعدة "رعيم" العسكرية الإسرائيلية برشقة صاروخية.