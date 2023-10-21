رئيس قبرص: استمرار الصراع الفلسطينى- الإسرائيلى يهدد الأمن الدولى بأكمله

طالب رئيس قبرص نيكوس خريستوزوليديس بضرورة الوقف الفوري للحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أن دائرة الصراع هذه ستؤدي للمزيد من الأزمات الأخرى بين الشعوب.

وقال خريستوزوليديس، خلال كلمته بافتتاح قمة القاهرة للسلام، والمنعقدة في العاصمة الإدارية الجيدة بالقاهرة، اليوم السبت، إنه يجب الدعوة إلى إحلال السلام محل الحرب، للدفاع عن أرواح المدنيين وسط غياب الحلول السياسية، مؤكدًا أن الصراع الحالي يمثل تهديدًا للأمن الدولي بأكمله.

كما وجه الرئيس القبرصي الشكر إلى مصر والأردن على مجهودهما لوقف إطلاق النار ومحاولات حل القضية الفلسطينية.

ويشارك رئيس قبرص نيكوس خريستوزوليديس، في قمة القاهرة للسلام الدولية الطارئة حول غزة، والتي دعت إليها مصر.

وقال الرئيس خريستودوليس فى تعليقه على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الذى نظمته وزارة السياحة في مركز فيلوكسينيا للمؤتمرات فى نيقوسيا، حول مشاركة قبرص في القمة: “إن مشاركتنا فى القمة هى اعتراف بالدور- مهما كان الدور- الذى يمكن أن تلعبه جمهورية قبرص كدولة فى المنطقة تتمتع بعلاقات ممتازة مع جميع دول الجوار، بالإضافة إلى كونها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي”.