القاهرة الإخبارية: أنباء عن إصابات فى صفوف الاحتلال بغلاف غزة

أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، بدوي صافرات إنذار في عسقلان وغلاف غزة، ورشقات صاروخية تستهدف مستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة عقب دقائق من قصف صاروخي من غزة باتجاه جنوب تل أبيب.

وقالت مراسلة القاهرة الإخبارية، إن هناك أنباء عن إصابة جنود إسرائيليين جراء الرشقات الصاروخية، فضلًا عن

تضرر مركبات خاصة جراء قصف المستوطنات الإسرائيلية.

كما أعلنت كتائب القسام عن قصف مستوطنة سديروت ومستوطنة مفتاحيم في غلاف غزة برشقة صاروخية جديدة.

وأوضحت أنها قصفت حشدًا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مجمع "أشكول"، وقاعدة "رعيم" العسكرية الإسرائيلية برشقة صاروخية.