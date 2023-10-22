الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 17 مواطنًا من محافظة رام الله والبيرة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 17 مواطنًا من محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر نعمة غرب رام الله، واعتقلت كلًا من: أسامة ناصر عبده، وعبدالله زاهر عبده، ومحمد ذيب أبوعادي، ومحمد حسن أبو عادي، وعبدالحكيم أبو عادي، بعد مداهمة منازلهم في القرية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلًا من: مجاهد محمود علقم ( 32 عامًا)، ومحمد محمود علقم (20 عامًا)، وخليل هاني عقل أبو صفية (19 عامًا)، ومجدي سليم حمدان (31 عامًا)، وعلى هشام حمدان (30 عامًا)، وعرفات ياسر حمدان (25 عامًا)، وهاني عقل أبو صفية (50 عامًا)، بعد أن داهمت منازلهم في قرية بيت سيرا، غرب رام الله.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، رئيس بلدية البيرة إسلام الطويل بعد أن داهمت منزله في مدينة البيرة، والأسير المحرر صالح جميل نوفل (45 عامًا) من قرية رأس كركر شمال غرب رام الله، واعتقلت المواطنين براء عودة، وعزالدين عودة من قرية دير عمار شمال غرب رام الله، ومحمد صالح محمد بدر (35 عامًا)، بعد مداهمة منزله في قرية بيت لقيا جنب غرب رام الله.

حملة مداهمة وتفتيش نفذتها في محافظة الخليل

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 13 مواطنًا خلال حملة مداهمة وتفتيش نفذتها في محافظة الخليل، جنوب الضفة.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل واعتقلت معاذ محمد أبوعرفة، وبلال فضل الزعارير، وبراء غزال، وسام الشرباتي.

ومن بلدة بيت كاحل، شمال الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال: أسامة فضل عصافرة، وحسن حسين زهور، وعزام محمد عصافرة، وحمزة عبدالمهدي زهور، ومحمد محمود ابريوش، ومن بلدة دورا جنوبا اعتقلت سامي امطير، وعبدالرحيم الدرابيع ونجله اسيد، ومحمود جعفر أبو عرقوب.

كما ألحقت قوات الاحتلال أضرارًا مادية جسيمة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم خلال عملية الاعتقال والتفتيش.

منطقة أفيفيم على الحدود اللبنانية

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، عن أنه هاجم خلية أثناء محاولتها إطلاق صواريخ مضادة للدروع باتجاه منطقة أفيفيم على الحدود اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم الكشف قبل قليل عن خلية أثناء محاولتها إطلاق صواريخ مضادة للدبابات باتجاه الأراضي الإسرائيلية في منطقة أفيفيم على الحدود اللبنانية، وهاجم الجيش الإسرائيلي المجموعة قبل تنفيذ الإطلاق.