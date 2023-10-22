منذ 7 أكتوبر.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية لـ89 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 4 فلسطينيين في الضفة الغربية في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ليصل العدد إلى 89 شهيدًا منذ السابع أكتوبر من أكتوبر الحالي، بحسب فضائية "الغد" في نبأ عاجل.

كما أفادت الوزارة باستشهد 50 فلسطينيًا ووقوع أكثر من 80 إصابة في الليلة الماضية في قطاع غزة وفقًا لوسائل الإعلام الفلسطينية.

استشهاد 10 جراء غارة جوية في خان يونس

كما استشهد 10 فلسطينيين على الأقل، وأُصيب العشرات، جراء غارة جوية إسرائيلية على مقهى وسط مدينة خان يونس جنوب غزة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت محيط مطار دمشق الدولي بعدد من الصواريخ، ليصل عدد استهدافات المطارات السورية خلال الشهر الحالي 5، بالإضافة غارات جوية استهدفت مطار حلب الدولي بأربعة صواريخ.

يُشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أعلنت أن الولايات المتحدة ستنشر بطارية صواريخ ثاد وصواريخ باتريوت إضافية في الشرق الأوسط؛ تحسبا لأي تصعيد في المنطقة.