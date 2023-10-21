السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"كنت هنا".. أغنية "قمة القاهرة" تحكي أصعب لحظات الأطفال الفلسطينيين

جريدة الدستور

صدرت أغنية عن قمة القاهرة للسلام 2023 التي تعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، وتحكي أصعب لحظات الأطفال الفلسطينيين تحت القصف الإسرائيلي، بعنوان “كنت هنا”.

وتروي الأغنية المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني أطفالًا ونساءًا وشيوخًا ورجالًا جراء القصف الإسرائيلي العنيف والمستمر.

وتستهدف الأغنية إيصال رسالة مضمونها “أن السلام العادل والشامل هو الحل لعدم تفاقم الصراعات، ولتحقيق أبسط حقوق الإنسان في العيش الآمن والكريم داخل أرضه”.

كلمات أغنية “كنت هنا”:-

كنت هنا.. كنت أنا.. كانت الدنيا لنا

في ربيع عمرنا.. الشوارع ملكنا.. والسلام يعمنا بالصفاء والهناء

من بعيد تنظر لنا نبدو وكأننا كلآلئ في السماء.. تفرح الحياة بنا 

حتى غاب فيه آمالنا.. ضاع فيه سلامنا

دمرت أحلامنا كل يوم.. كان يعلى صوتنا  

شر يقصف بيتنا.. فانهض قف لنا ولو ليوم 

كنت هناك.. كنت أنا.. كانت الدنيا لنا

وفي السماء ها أنا 

كنت هنا.. كنت أنا.. كانت الدنيا لنا

السلام أمانة

السلام رسالة 

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