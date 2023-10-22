"صرف إسكندرية" تبحث سبل استخدام المياه المعالجة في مختلف الأغراض

اجتمع اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برؤساء قطاعات المشروعات والتأمين الفني والمعالجة والمعامل والصرف الصناعي والتجاري والتخطيط، في إطار تنفيذ توجهات الدولة بالاستفادة من المياه المعالجة وإعادة الاستخدام في كافة المجالات.

وتناول الاجتماع دور شركة الصرف الصحي بالإسكندرية في تحسين البيئة وإعادة الاستخدام وكذا سبل تعظيم الإيرادات وتطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوجيه الجهات العلمية بالشركة على تنشيط فعاليات التعاون وفتح قنوات إتصال مشترك من أجل تطوير وخدمة البيئة والمجتمع السكندري وعرض الرؤى والأفكار ومقترحات التعاون الأمثل.

ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدام المياه

وقال “نافع”، إنه في إطار توجه الدولة لتخفيض كثافة استخدام المواد والطاقة والمياه فى الإنتاج الصناعي، وذلك من خلال ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدام المياه بالمنشآت الصناعية، وإعادة تدوير مياه الصرف الصناعي، وخفض استهلاك المياه في المراحل الصناعية المختلفة، ‎فأصبح ضرورة التعاون مع القطاع الصناعي لتبني طرق غير تقليدية ومبتكرة للعمليات الصناعية لترشيد وتقليل استهلاك المياه.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة



وأشار إلى أهمية إدارة الحمأة من أجل الاستخدام المستدام للموارد، حيث إن الإدارة الفعالة للحمأة تعتبر جانبًا هامًا في معالجة مياه الصرف الصحي، وذلك نظرًا لأهمية التعامل مع الحمأة والتخلص منها بشكل سليم، وكيفية الاستفادة منها في توليد الطاقة، وإمكانية تحويل الحمأة إلى مورد قيم يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

وأكد على استغلال كافة مخرجات عمليات المعالجة في تعظيم الإيرادات، وضرورة الإهتمام بخدمات المواطنين والعمل علي تذليل أي عقبات وحل أي مشكلات قد تواجههم.