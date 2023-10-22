الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اليوم انطلاق أولى حلقات حكاية "عيشها بفرحة" على قنوات ON.. اعرف المواعيد

بوستر حكاية عيشها
بوستر حكاية عيشها بفرحة

تنطلق اليوم الأحد، أولى حلقات حكاية "عيشها بفرحة" بطولة النجمة هبة مجدي والنجم هاني عادل، التي تعد الحكاية الثالثة من حكايات مسلسل "55 مشكلة حب"، الذي انطلق عرضه يوم 24 سبتمبر الماضي بعرض حكاية "الفريدو"، وبعدها حكاية "ما تيجي نشوف"، وحققا نجاحًا كبيرًا بين الجمهور، في حصد نسب مشاهدة عالية، حيث تقدم حكايات المسلسل وجبة درامية اجتماعية مشوقة.

ويبحث عدد كبير من مستخدمي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي ومحبي الدراما المصرية عن مواعيد عرض حكاية "عيشها بفرحة".

مواعيد عرض حكاية عيشها بفرحة على قناة ON

تعرض حلقات مسلسل "عيشها بفرحة"، على قناة ON ويعرض العمل يوميًا من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 12 صباحًا، ثم تعاد مرة أخرى فى تمام الساعة 2 ظهرًا اليوم التالي.

مواعيد عرض حكاية عيشها بفرحة على قناة ON دراما

كما تعرض الحلقة على قناة ON دراما فى تمام الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 10 صباحًا وتعاد مرة ثانية الساعة 5 مساء،  إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الرقمية بشكل حصري.

تفاصيل أحداث وأبطال حكاية "عيشها بفرحة"

تدور أحداث حكاية "عيشها بفرحة" فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة انسانية، ويقوم ببطولة الحكاية كلا من الفنانين هبة مجدي، وهاني عادل، وحسن أبو الروس، ورانيا منصور، ونور إيهاب، ومحمود ياسين جونيور، وياسر فرج وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة.. وقصة المسلسل وأبطاله

حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" 

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذ عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، وإشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات بأبطال مختلفين، وتعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON وon دراما ومنصة watch it الرقمية.

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