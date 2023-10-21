عرض مسلسل "بقينا اتنين" منتصف نوفمبر عبر إحدى قنوات المتحدة

يواصل النجم شريف منير وأبطال المسلسل الدرامي الجديد "بقينا اتنين"، تصوير أحداث العمل على قدم وساق تحت قيادة المخرج طارق رفعت.

وعلمت "الدستور" أن المسلسل من المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن منافسات دراما موسم شتاء 2023 في منتصف شهر نوفمبر المقبل.

ويواصل نجوم العمل تصويره في أماكن متفرقة بمنطقة السادس من أكتوبر وعدد من شوارع القاهرة المختلفة.

ورفع المخرج طارق رفعت ساعات تصوير العمل لتصل إلى 10 ساعات يوميًا، قبل أن يبدأ في عمليات مونتاج ومكساج الحلقات الأولى من المسلسل خلال أيام بالتزامن مع التصوير وذلك لتكون جاهزة للعرض.

مسلسل "بقينا اتنين" من المقرر عرضه ضمن منافسات موسم شتاء 2023 عبر إحدى شاشات قنوات الشركة المتحدة.

مسلسل "بقينا اتنين"

المسلسل مكون من 20 حلقة وكان يحمل اسم "قائمة الأماني"، قبل أن يتم تغييره إلى "بقينا اتنين"، من بطولة شريف منير ومجموعة من النجوم مثل رانيا يوسف وميمي جمال وعمرو وهبة، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، ومن إنتاج شركة k ميديا بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل "بقينا اتنين"

ويتناول المسلسل صدمة ما بعد الانفصال والطلاق، وما يتعرض له شريكا الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية.

ويتسم المسلسل بالطابع الاجتماعي النفسي اللايت كوميدي، ويتناول ما يتعرض له شريكا الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية بالمواقف.

يذكر أن موسم دراما شتاء 2023 يشهد عرض أكثر من عمل درامي متميز من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تسعى لتقديم موسم درامي قوي للجمهور المصري والعربي، وشهدت الفترة الماضية عرض حكاية الفريدو وما تيجي نشوف من حكايات مسلسل 55 مشكلة حب، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، كما يعرض حاليًا مسلسل "صوت وصورة" للنجمة حنان مطاوع ومسلسل ورق التوت لشريف سلامة وأسماء جلال.