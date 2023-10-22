القوات الروسية تقصف مستودعات ذخيرة للمسلحين فى سوريا

أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربين في سوريا، مساء السبت، أن القوات الجوية الروسية نفذت ثلاث غارات جوية على مخابئ للمسلحين ومستودعات ذخيرة في محافظة إدلب السورية.

وقال نائب رئيس المركز، فاديم كوليت: "نفذت القوات الجوية الروسية ثلاث غارات جوية على ثلاثة أهداف للمجموعات المسلحة غير النظامية في قريتي دوير الأكراد وكبانة".

تدمير مخبأين ومستودع ذخيرة

وأضاف أنه نتيجة للهجوم، تم تدمير مخبأين تحت الأرض للمسلحين، ومستودع ذخيرة تحت الأرض، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم.

وصرح كوليت، في وقت سابق، بأن القوات الجوية الروسية نفذت 5 غارات جوية على مستودعات ومعسكرات تدريب للمسلحين في محافظة إدلب السورية.

وأوضح أنه نتيجة لذلك، تم القضاء على أكثر من 20 مسلحًا، بالإضافة إلى مخابئ وورش إصلاح للدبابات، ومركبتين وحوالي 10 شاحنات صغيرة.

وفي 5 أغسطس الماضي، دمر سلاح الجو الروسي مع نظيره السوري مقرًا لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي بأحد أحياء مدينة إدلب في ضربة جوية.

كما أعلن الجيش الروسي في 5 أكتوبر الجاري، أن الجماعات المسلجة الإرهابية و"الخوذ البيضاء" في سوريا تنقل 6 حاويات من الكلور إلى بلدة أريحا السورية، من أجل استخدام مواد سامة لتشوية سمعة القوات الروسية.

ومطلع يوليو الماضي، أكد جهاز الاستخبارات الروسية الخارجية، أن الولايات المتحدة "تستعد لتنفيذ عملية استفزاز باستخدام المواد الكيميائية السامة، بهدف تعطيل عملية التطبيع العربي - السوري".

وفي أواخر يوينو الماضي، نقلت وكالات روسية عن مصادر محلية في ريف إدلب، قيام مسلحي "جبهة النصرة" بنقل 20 عبوة تحوي مواد مجهولة التركيب، من أحد مقار التنظيم عند الأطراف الغربية لمدينة جسر الشغور، في ريف إدلب الجنوبي الغربي.

وفي أغسطس الماضي، أعلن فاديم كوليت، أن مجموعات من الإرهابيين حاولت التسلل إلى محافظتي حلب واللاذقية من منطقة خفض التصعيد في إدلب.