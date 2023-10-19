الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. جيش الاحتلال يعلن قصف معسكرات لحزب الله فى سوريا

قصف الاحتلال
قصف الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان عاجل له منذ قليل، أنه شن ضربات جوية دمرت رتلًا عسكريًا لقوات حزب الله في أحد المعسكرات التابعة له جنوبي سوريا.

وكان حزب الله قال، أمس الأربعاء، إنه نفذ عدة هجمات على مواقع عسكرية إسرائيلية على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن 9 صواريخ أُطلقت من الأراضي اللبنانية عبرت إلى شمال إسرائيل، الأربعاء، وأشار إلى اعتراض 4 منها، إلى جانب إحباط طائرة دون طيار للجيش الإسرائيلي "خلية إرهابية أطلقت قذائف هاون باتجاه منطقة ترمسعيا".

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