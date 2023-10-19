عاجل.. جيش الاحتلال يعلن قصف معسكرات لحزب الله فى سوريا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان عاجل له منذ قليل، أنه شن ضربات جوية دمرت رتلًا عسكريًا لقوات حزب الله في أحد المعسكرات التابعة له جنوبي سوريا.

وكان حزب الله قال، أمس الأربعاء، إنه نفذ عدة هجمات على مواقع عسكرية إسرائيلية على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن 9 صواريخ أُطلقت من الأراضي اللبنانية عبرت إلى شمال إسرائيل، الأربعاء، وأشار إلى اعتراض 4 منها، إلى جانب إحباط طائرة دون طيار للجيش الإسرائيلي "خلية إرهابية أطلقت قذائف هاون باتجاه منطقة ترمسعيا".