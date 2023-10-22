الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تعرض تقريرا عن عدد مرات تعطيل معبر رفح أمام مرور البضائع

معبر رفح
معبر رفح

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرًا عن المرات التي أغلقت إسرائيل فيها معبر رفح، ومنعت عبور البضائع.

 

 وكان معبر رفح، يفتح أمام البضائع بعد توقيع اتفاق أوسلو 1994، وكانت تدخله كل شهر مئات الشاحنات المحملة بالمواد الخام.

وأوضح التقرير أن المعبر تضرر جراء سياسة إسرائيل بإغلاق المعابر في سبتمبر عام 2000، كما توقف الاستيراد في عام 2005، في إطار خطة الانفصال أحادي الجانب، وبموجب خطة الانفصال يتم الاستيراد عبر كرم أبو سالم، كما سُمح بتصدير البضائع عبر معبر رفح وإن كان تعذر ذلك عمليًا.

وأضاف التقرير: "إسرائيل أغلقت معبر رفح بعد اختطاف جلعاد شاليط في عام 2006، ثم فتحته بضع مرات بشكل استثنائي ومفاجئ، وتعذر تشغيل المعبر بشكل منتظم بسبب تعليق اتفاق المعابر، وأن السلطة الفلسطينية تدير المعبر بناء على اتفاق المصالحة في عام 2017".

واختتم التقرير: "في يناير 2019، سحبت السلطة الفلسطينية موظفيها من المعبر، وسيطرت حماس على المعبر بعد انسحاب ممثلي السلطة". 

 

معبر رفح اكسترا نيوز إسرائيل السلطة الفلسطينية حماس

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