الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

100 ألف متظاهر فى لندن يطالبون بوقف الحرب فى غزة

متظاهر فى لندن يطالبون
متظاهر فى لندن يطالبون بوقف الحرب فى غزة

تظاهر نحو مئة ألف شخص في لندن، أمس السبت للمطالبة "بوقف الحرب في غزة" ودعم الفلسطينيين، بعد أسبوعين من استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.

وحضر آلاف المتظاهرين ضمن مجموعات صغيرة أو عائلات إلى ساحة "ماربل آرتش" وسط العاصمة البريطانية، ما أدى إلى تعطيل حركة مرور السيارات والحافلات على جميع الطرق الرئيسية المجاورة، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وهتف المشاركون في الموكب الذي انطلق نحو "وايت هول"، الشارع المؤدي إلى "داونينج ستريت"، "فلسطين حرة"، حاملين عشرات الأعلام واللافتات الفلسطينية التي كُتب عليها "غزة: أوقفوا المجزرة" و"أوقفوا الاحتلال".

وقالت شرطة لندن على موقع "إكس" (تويتر سابقا) إنه قرابة الساعة الثانية ظهرًا، كانت المسيرة تضم نحو 100 ألف شخص.

وعلى غرار الأسبوع الماضي، اتخذت تدابير أمنية مشددة مع انتشار ألف شرطي في الشوارع وتحليق مروحية فوق التظاهرة.

وعندما وصل الموكب إلى "وايت هول"، تفرق المتظاهرون بهدوء بعد الظهر، بحسب شرطة لندن.

وبالتزامن، جرت تظاهرت أخرى السبت في برمنجهام، بوسط إنجلترا، وفي كارديف في ويلز، وفي مدن أوروبية أخرى.

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