الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو الإخوان المسىء لمطار القاهرة

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

كشف مصدر أمني أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر خلاله أحد الأشخاص بالخارج يسىء للإجراءات المتخذة بميناء القاهرة الجوي، قديم وسبق تداوله منذ عام. 

وأضاف أن ذلك يأتي ضمن الحملة الممنهجة التي تشنها الجماعة الإرهابية للإساءة للمطارات المصرية، من خلال تزييف الحقائق وترويج الادعاءات الكاذبة لمحاولة إثارة البلبلة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجيها.

مصدر أمني جماعة الإخوان الإرهابية ميناء القاهرة الجوي

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