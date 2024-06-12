مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو الإخوان المسىء لمطار القاهرة

كشف مصدر أمني أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر خلاله أحد الأشخاص بالخارج يسىء للإجراءات المتخذة بميناء القاهرة الجوي، قديم وسبق تداوله منذ عام.

وأضاف أن ذلك يأتي ضمن الحملة الممنهجة التي تشنها الجماعة الإرهابية للإساءة للمطارات المصرية، من خلال تزييف الحقائق وترويج الادعاءات الكاذبة لمحاولة إثارة البلبلة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجيها.