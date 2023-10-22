"اتحاد الكتاب" يناقش "البلاغة الرقمية" للدكتور جميل عبدالمجيد

تنظم شعبة النقد والدراسات الأدبية باتحاد كتاب مصر ندوة مناقشة كتاب "البلاغة الرقمية" للدكتور جميل عبد المجيد، وذلك يوم الإثنين المقبل الموافق 23 أكتوبر 2023، في تمام السابعة مساء، بمسرح اتحاد الكتاب بالزمالك.



يشارك في المناقشة كل من الدكتور عيد شبايك، أستاذ البلاغة والنقد الأدبي بكلية الآداب بجامعة المنوفية، والدكتور أسامة البحيري أستاذ البلاغة والنقد الأدبي، رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة طنطا، وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين، والدكتور عماد شعير، أستاذ البلاغة والنقد بكلية الآداب جامعة حلوان، وتدير الندوة الدكتورة رشا صالح.

يخطو هذا الكتاب نحو تأسيس البلاغة الرقمية (Digital Rhetoric) في الدراسات العربية، خصوصًا بعدما شاع الخطاب الرقمي فى الثقافة العربية المعاصرة، وأصبح فاعل في الحياة السياسية والاجتماعية، كما أصبح لدينا أدب رقمي في الشعر والرواية، ما نحن بصدده إنما هو خطاب لا عهد لنا به من قبل، فهو ليس كما اعتدنا من خطاب منطوق أو مكتوب، إنه خطاب سائل سائب، متعدد الوسائط، متشعب البنية، ولابد له من بلاغة خاصة تنبني على تلك الخصائص والإمكانات.

ولقد استخلصت الدراسة ثلاثة أنواع من البلاغة الرقمية:

1. بلاغة التلاعب.

2. البلاغة المتعددة.

3. البلاغة التشعبية.

يذكر أن شعبة النقد والدراسات الأدبية ترأسها الدكتورة هدى عطية، بعضوية كل من الدكتورة رشا صالح، والدكتور عادل ضرغام، والدكتور عايدي علي جمعة، وسمية عبد المنعم.