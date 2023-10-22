الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"اتحاد الكتاب" يناقش "البلاغة الرقمية" للدكتور جميل عبدالمجيد

كتاب البلاغة الرقمية
كتاب البلاغة الرقمية

تنظم شعبة النقد والدراسات الأدبية باتحاد كتاب مصر ندوة مناقشة كتاب "البلاغة الرقمية" للدكتور جميل عبد المجيد، وذلك يوم الإثنين المقبل الموافق 23 أكتوبر 2023، في تمام السابعة مساء، بمسرح اتحاد الكتاب بالزمالك.

txt

بعد قصف المعمداني.. كتاب ونقاد السينما تعلن تضامنها مع أهل غزة

txt

كتاب مصريون: القضية الفلسطينية فى قلوب الشعب المصرى (ملف)


يشارك في المناقشة كل من الدكتور عيد شبايك، أستاذ البلاغة والنقد الأدبي بكلية الآداب بجامعة المنوفية، والدكتور أسامة البحيري أستاذ البلاغة والنقد الأدبي، رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة طنطا، وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين، والدكتور عماد شعير، أستاذ البلاغة والنقد بكلية الآداب جامعة حلوان، وتدير الندوة  الدكتورة رشا صالح. 

يخطو هذا الكتاب نحو تأسيس البلاغة الرقمية (Digital Rhetoric) في الدراسات العربية، خصوصًا بعدما شاع الخطاب الرقمي فى الثقافة العربية المعاصرة، وأصبح فاعل في الحياة السياسية والاجتماعية، كما أصبح لدينا أدب رقمي في الشعر والرواية، ما نحن بصدده إنما هو خطاب لا عهد لنا به من قبل، فهو ليس كما اعتدنا من خطاب منطوق أو مكتوب، إنه خطاب سائل سائب، متعدد الوسائط، متشعب البنية، ولابد له من بلاغة خاصة تنبني على تلك الخصائص والإمكانات. 

ولقد استخلصت الدراسة ثلاثة أنواع من البلاغة الرقمية:
1. بلاغة التلاعب.
2. البلاغة المتعددة.
3. البلاغة التشعبية.

يذكر أن شعبة النقد والدراسات الأدبية ترأسها الدكتورة هدى عطية، بعضوية كل من الدكتورة رشا صالح، والدكتور عادل ضرغام، والدكتور عايدي علي جمعة، وسمية عبد المنعم.

النقد الأدبي كتاب اللغة العربية اتحاد الكتاب البلاغة الندوة

الأكثر قراءة

عاجل.. عبد المنعم سعيد: من الوارد أن تكون هناك حرب إقليمية فى المنطقة

عاجل.. حماس تجدد استعدادها لإطلاق سراح الإسرائيليين "نوريت" و"يوخفد"

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

إسرائيل ترفض استلام رهينتين من غزة.. وحماس تعلن هويتهما

متحدث الرئاسة يكشف سبب مغادرة أمير قطر جلسة "قمة القاهرة للسلام"

عاجل.. أوقاف غزة تعلن تدمير 26 مسجدا كليًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة القاهرة للسلام.. حاضر الجهود قبل حرب التطرف الإسرائيلي

بسنت حسن

جاوز الظالمون المدى

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

د.أحمد الخميسى

هواتف الشهداء فى غزة

ماجد حبته

فرصة الإنقاذ الأخيرة

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. الضفة الغربية.. عشرات المستوطنين يهاجمون بالرصاص منازل فلسطينيين جنوب نابلس

إسرائيل ترفض استلام رهينتين من غزة.. وحماس تعلن هويتهما

حماس تنعى رئيس مجلس شورى الحركة أسامة المزينى