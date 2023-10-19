كتاب مصريون: القضية الفلسطينية فى قلوب الشعب المصرى (ملف)

عبر الكتاب المصريون عن استيائهم مما يحدث في فلسطين والاعتداء الغاشم من العدو الإسرائيلي، وقتل الأطفال وحرق البيوت وهدمها.

كما عبر الكتاب عن تفاؤلهم خاصة بعد تدخل مصر وبيان الرئيس السيسي ضد كل المخططات التي يحاول الكيان الصهيوني الوصول إليها، منددين بحادث مستشفى المعمداني، وآملين خيرًا فيما ستسفر عنه الأيام المقبلة..

وإلى آراء الكتب..

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