السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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برلماني: مصر تقود الجهود الدبلوماسية لإغاثة غزة والسلام في فلسطين

النائب طارق الخولي
النائب طارق الخولي

أكد النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، دور مصر الفاعل في حل الأزمة الفلسطينية ودعم أهل غزة.

وأوضح الخولي، في مداخلة هاتفية مع قناة "أون إي"، أن مصر نجحت في فتح معبر رفح وإرسال شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد مفاوضات دبلوماسية مكثفة.

وأشار إلى أن مصر تسعى لزيادة حجم المساعدات وضمان استمراريتها لتلبية احتياجات أبناء غزة الذين يعانون من الدمار والمأساة.

واختتم قائلًا: "إن قمة القاهرة للسلام كانت رسالة قوية من مصر للعالم بضرورة التضامن مع القضية الفلسطينية".

مصر حل الأزمة الفلسطينية غزة فتح معبر رفح شاحنات المساعدات الإنسانية

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