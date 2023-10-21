السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فايز فرحات: التهجير القسرى للفلسطينيين سيؤدى إلى تصفية قضيتهم

قمة القاهرة للسلام
قمة القاهرة للسلام

كشف د. محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، عن الجهود المصرية في دعم  القضية الفلسطينية.

قال فرحات، خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، إن الجهود المصرية لم تقتصر منذ 7 أكتوبر على التنبيه بأهمية العودة لعملية تسوية لهذه القضية وبدأ عملية سلام في الوقت المناسب.

وأضاف أنه كان هناك تركيز مصري على البعد الإنساني بوجود ممر إنساني لمرور المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، موضحًا أن مصر استطاعت أن تتعامل مع كل أشكال الالتفاف على الموقف المصري.

أشار إلى أن الرؤية الإسرائيلية والإعلام الغربي إلى أن مصر هي المسئولة عن تراجع الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بسبب رفضها فتح معبر رفح، موضحًا أن المعبر مهمته مرور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وليس لتهجير سكان قطاع غزة، مؤكدًا أن التهجير القسري للفلسطينيين سيؤدي إلى تصفية كاملة للقضية الفلسطينية.

القضية الفلسطينية جهود مصرية محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية الإعلام الغربي فتح معبر رفح قطاع غزة التهجير القسرى تصفية القضية الفلسطينية

مواد متعلقة

باحث يكشف رؤية مصر فى التعامل مع القضية الفلسطينية

"التأكيد على ثلاثة أمور".. "إكسترا نيوز" توضح تفاصيل الجلسة الافتتاحية لقمة القاهرة للسلام

"ثقة فى القيادة المصرية".. أستاذة علوم سياسية تبرز دلالات انعقاد قمة القاهرة للسلام

الحكومة العراقية لـ"القاهرة الإخبارية": نرفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو لأى منطقة أخرى

المنفى لـ"القاهرة الإخبارية": قمة القاهرة للسلام مهمة للوقوف ضد الممارسات الإسرائيلية

متحدث الهلال الأحمر لـ"القاهرة الإخبارية": أكثر من 13 ألف مصاب جراء العدوان الإسرائيلى على القطاع

ماكرون: فرنسا ستقدم مساعدات إنسانية طارئة للفلسطينيين فى أقرب وقت

"القاهرة الإخبارية": استشهاد 30 فلسطينيا فى غارات جديدة على غزة

الأكثر قراءة

إسرائيل ترفض استلام رهينتين من غزة.. وحماس تعلن هويتهما

متحدث الرئاسة يكشف سبب مغادرة أمير قطر جلسة "قمة القاهرة للسلام"

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

الرئاسة تكشف نقاط التوافق والاختلاف بين المجتمعين فى قمة القاهرة للسلام

أحمد موسى يكشف سر نقطة أثارت خلاف شديد فى قمة القاهرة للسلام

المتهم بالتسبب في وفاة أجنبي بالتجمع: هربت خوفًا من بطش الأهالي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

د.أحمد الخميسى

هواتف الشهداء فى غزة

ماجد حبته

فرصة الإنقاذ الأخيرة

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تنعى رئيس مجلس شورى الحركة أسامة المزينى

لماذا يجدد الجيش الإسرائيلى دعوته لسكان غزة بالتوجه جنوبًا الآن؟

حزب الله يعلن استهداف مواقع للاحتلال على الحدود مع لبنان