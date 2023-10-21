فايز فرحات: التهجير القسرى للفلسطينيين سيؤدى إلى تصفية قضيتهم

كشف د. محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، عن الجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية.

قال فرحات، خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، إن الجهود المصرية لم تقتصر منذ 7 أكتوبر على التنبيه بأهمية العودة لعملية تسوية لهذه القضية وبدأ عملية سلام في الوقت المناسب.

وأضاف أنه كان هناك تركيز مصري على البعد الإنساني بوجود ممر إنساني لمرور المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، موضحًا أن مصر استطاعت أن تتعامل مع كل أشكال الالتفاف على الموقف المصري.

أشار إلى أن الرؤية الإسرائيلية والإعلام الغربي إلى أن مصر هي المسئولة عن تراجع الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بسبب رفضها فتح معبر رفح، موضحًا أن المعبر مهمته مرور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وليس لتهجير سكان قطاع غزة، مؤكدًا أن التهجير القسري للفلسطينيين سيؤدي إلى تصفية كاملة للقضية الفلسطينية.