السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى يكشف أسرار الجلسة المغلقة لـ"قمة القاهرة للسلام"

قمة القاهرة للسلام
قمة القاهرة للسلام

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أسرار الجلسة المغلقة  لقمة القاهرة للسلام، التي عقدت اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن هناك تباينًا كبيرًا بين الرؤية العربية والرؤية الغربية لما يحدث في غزة، لافتًا إلى أن العالم العربي والعالم الغربي لم يتوافقا في نقطتين، الأولى أن الغرب وأمريكا يريدان إظهار التزام كامل بدعم مطلق للكيان الصهيوني، لكن الدول العربية والإفريقية رفضت هذا الأمر.

وأشار إلى أن النقطة الثانية، أن الغرب أراد وصف حماس بحركة إرهابية، والدول العربية والإفريقية رفضت طلب أمريكا وأوروبا، بوصف أعمال حماس في يوم 7 أكتوبر 2023، أنها أعمال إرهابية ورفضت وصف حماس كمنظمة إرهابية، وأكدت أن القانون الدولي يتكلم عن أعمال مقاومة للاحتلال.

وختم: "هناك فرق بين أرض محتلة، وارتكاب أعمال في أرض ليست محتلة".

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قمة القاهرة للسلام العاصمة الإدارية الجديدة أحمد موسى حماس القانون الدولي مقاومة للاحتلال

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