السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سفير عمان بالقاهرة يشكر مصر والرئيس السيسى لتنظيم قمة السلام

السفير عبدالله بن
السفير عبدالله بن ناصر الرحبي

وجه السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير عمان في مصر، الشكر لمصر وللرئيس السيسي لتنظيم قمة السلام، في أرض مصر الداعية للسلام، والذي تم في أربعة أيام من أجل إيصال رسائل مصر للعالم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، إن مصر أكدت على رفضها التهجير، وهذا مشروع دولة الاحتلال والكثير من الدول الغربية التي تريد أن تصفي القضية الفلسطينية، ولكن هيهات لإنسان فلسطيني متشبث بأرضه، فقد تعلموا من 1948 والتهجير الذي حدث والوعود التي استمعوا إليها لـ75 عامًا.

الدول الغربية وإسرائيل لا يبحثون عن سلام

وتابع أن المؤسف أن الدول التي تدعي التحضر وحقوق الإنسان في هذا الزمان الذي نشاهد فيه الكثير من المفارقات والكلمات غير منصفة وتساوي بين الجلاد والضحية، مؤكدًا أنهم  يشجعون إسرائيل على القتل والدمار أنتم لا تبحثون عن عملية سلام ولم يرجعوا للزمن لللف فمن 148 وحتى الآن كم مجزرة حدثت؟.

وأكد على رفض عمان، استهداف المدنيين وحمل المجتمع الدولي وهو شريك لإسرائيل لأن العرب مدوا أيديهم للسلام، مشيرًا إلى أن العالم عليه مسئولية لما يحدث من قتل الأطفال.

سفير عمان الشكر لمصر للرئيس السيسي تنظيم قمة السلام رفضها التهجير القضية الفلسطينية

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