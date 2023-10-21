السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عماد الدين حسين: كلمة الرئيس السيسى أجرأ موقف للقضية الفلسطينية منذ سنوات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن الموقف الذي جمعت به مصر هذا العدد من الدول في أيام قليلة، يدل على دورها وتأثيرها الدولي.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "الحياة"، أن الكلمة التي قالها الرئيس السيسي، وبيان الرئاسة الذي خرج قبل قليل، وهو أجرأ وأهم موقف مصري قيل في القضية الفلسطينية وهو موقف واضح ولا يلعب بالكلمات. 

وتابع، أن كلمة مصر تعطي رسالة واضحة أن هذه مصر وهذه خطوطها الحمراء، ولن يسمح لأي طرف أن يتجاوزها، مشيرًا إلى أنه بعد المظاهرات التي خرجت الأمس، هي رسالة واضحة للعالم أن هذا ليس موقف الحكومة أو الدولة ولكن موقف الشعب كاملًا بما فيهم المعارضة.

كل الكلمات العربية أجمعت على منع التهجير

وأشار إلى أن الموقف المصري والعربي شديد الوضوح وكل الكلمات أجمعت على منع التهجير وضرورة وقف إطلاق النار وحل الدولتين، مؤكدًا أن الدول الأوربية شديدة النفاق وكلهم يتحدثون عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وضرورة إيصال المساعدات للمدنيين ولكن كيفية تنظيمها لا يتحدثون عنه.

وأكد أن النفاق الأوروبي بات مفضوحًا ورأينا تغيرا النبرة ولكن لم نر تغيرا في المواقف، ويوجد إجماع على المساعدات كيف تترجم لأفعال ولا بد من الضغط الحقيقي على إسرائيل.

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