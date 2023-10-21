أكرم القصاص: فتح رفح انتصار للإرادة المصرية والموقف الفلسطينى خطير

أعرب الكاتب الصحفى أكرم القصاص، عن فخره بالدور المصري في فتح معبر رفح وإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه يمثل انتصارًا للإرادة المصرية التي تغلبت على كل العقبات والضغوطات.

وقال القصاص في حواره مع قناة "ON"، إن هذه الخطوة تشكل نقطة مضيئة ومهمة في تاريخ القضية الفلسطينية، لأنها أعادت الأمل والحياة لمدنيين يعانون من الحصار والقصف، مشيدًا بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تنظيم وتوزيع المساعدات.

وأكد، أن مصر لم تتوان عن دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات، سواء بالمساعدات أو بالدبلوماسية أو بالتحذير من خطورة التصعيد، مضيفًا أن مصر تمتلك معلومات وإدراكًا وخبرة تجعلها قادرة على إرسال رسائل واضحة لكل الأطراف.

وشدد القصاص، على أن الوضع في فلسطين شديد الخطورة ولا يحتمل المزيد من التأجيج، محذرًا من احتمال اتساع دائرة الصراع إلى دول المنطقة والولايات المتحدة، أو دخول إسرائيل في سيناريوهات غير مرغوب فيها في ظل رغبة عامة في تحقيق السلام في المنطقة والعالم.