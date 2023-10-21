للمرة الثانية.. تأجيل حفل أوبرا "سان كارلو" الإيطالية بسفح الأهرامات

أعلنت دار أوبرا "سان كارلو" الإيطالية، اليوم السبت، عن تأجيل حفلها والذي كان من المقرر إقامته قبل أيام، على سفح الأهرامات بالجيزة لأجل غير مسمى وذلك بالتزامن مع الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على قطاع غزة.

وكان من المقرر إقامة تياترو دي سان كارلو في سفح أهرامات الجيزة يوم 11 أكتوبر الماضي، وأجلته الشركة المنظمة بشكل مؤقت إلا إنها اعلنت تأجيله مرة أخرى، وأعلنت الجهة المسئولة عن بيع تذاكر الحفل عن رد قيمة الحجز للجمهور اعتبارًا من أول نوفمبر.

تياترو أوبرا "سان كارلو" الإيطالية، أحد أكبر الفعاليات الفنية والثقافية العالمية التى تعد الأولى من نوعها فى مصر، وكان من المفترض ان يتضمن الحفل مشاركة أشهر مغنيين الأوبرا على الساحة العالمية، وبرنامج من روائع الموسيقى العالمية.

ويأتي الحفل العالمي تحت رعاية كل من وزارة السياحة والآثار المصرية، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ووزارتي الخارجية والثقافة الإيطالية، والسفارة الإيطالية بالقاهرة.

يذكر أن مسرح سان كارلو الشهير على مستوى العالم، دارا للأوبرا في مدينة نابولي الإيطالية، ويعد من أقدم المسارح الأوروبية التي لا تزال تستخدم حتى يومنا هذا، تم بناؤه عام 1737م، ويتميز بالزخارف الذهبية الجذابة والمفروشات باللونين الأزرق والذهبي.