انطلاق عروض الغناء لدار الأوبرا الإيطالية لأول مرة فى مصر من أمام أهرامات الجيزة

- أول جولة دولية لفرقة دار أوبرا تياترو سان كارلو منذ جائحة فيروس كورونا

خلال حفل الاستقبال الذي أُقيم بمقر السفارة الإيطالية بالقاهرة، تم الإعلان عن قيام وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالتعاون مع السفارة الإيطالية بالقاهرة، عن تنظيم أحد عروض الغناء الأوبرالى لدار الأوبرا الإيطالية بنابولي تياترو سان كارلو، وذلك من أمام أهرامات الجيزة يوم ١١ أكتوبر القادم.

وقد حضر حفل الاستقبال، الأستاذ عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسفير Michele Quaroni سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، وعدد من أعضاء الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسفارة والشخصيات العامة.

وتعد هذه هى أول مرة تقوم فرقة دار أوبرا تياترو سان كارلو بالعرض في مصر وأول جولة دولية لها منذ جائحة فيروس كورونا.

من جانبه، ثمّن الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على علاقات التعاون التي تربط بين مصر وإيطاليا في عدد من المجالات والتي من بينها السياحة والآثار، مشيرًا إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات يأتي تماشيًا مع الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر، والتي تهدف إلى إبراز المقصد السياحي المصري كمقصد نابض بالحياة، كما أن تنظيمها في أهرامات الجيزة أيقونة السياحة المصرية تعد بمثابة دعاية للمقصد السياحي المصري.

كما أشار إلى أن إقامة هذه الفعالية بمصر ستساهم في جذب مزيد من السائحين الإيطاليين ولا سيما محبي فن الأوبرا لزيارة مصر، وحضور هذه الفعالية بالإضافة إلى الاستمتاع بالمقومات السياحية والأثرية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

ويعد تياترو سان كارلو من أقدم مسارح الغناء الأوبرالي في العالم والذي تم إنشاؤه عام ١٧٣٧، وتكتسب فرقة هذا المسرح شهرة وأهمية دولية، ويعد وجودها في مصر دليلًا على أهمية مصر بالنسبة لإيطاليا.



جدير بالذكر أن السوق الإيطالية تعد من الأسواق السياحية الهامة المصدرة للسياحة إلى مصر، كما أنها تشهد زيادة ملحوظة في الحركة السياحية الوافدة منها إلى مصر.