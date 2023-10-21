السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمد العرابى: قمة القاهرة للسلام حدث تاريخى لإحياء القضية الفلسطينية

السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن قمة القاهرة للسلام التي عقدت، أمس، كانت حدثا تاريخيا لإحياء  القضية الفلسطينية وإعطائها الأولوية في جدول العمل الدولي.

وأكد "العرابي"، في تصريحات لقناة "أون إي"، أن مصر وضعت خططا واضحة للمرحلتين المقبلة والبعيدة، وأن رسائلها وصلت إلى كل الأطراف المعنية.

ونفى وزير الخارجية الأسبق، أن تكون هناك نية لتصفية القضية أو السماح بالتوغل البري في غزة، مشيرا إلى أن ذلك يتنافى مع المبادئ والمواقف المصرية.

السفير محمد العرابي وزير الخارجية قمة القاهرة للسلام القضية الفلسطينية غزة

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