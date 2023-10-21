حسام المندوه: دفع رواتب ومستحقات عمال النادي أولى مهماتي

قال حسام المندوه عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد إن أولى مهماتي وأولوياتي بعد نجاحي في الانتخابات هي صرف رواتب ومستحقات عمال نادي الزمالك كما أنه يعمل على عودة الاستقرار لنادي.

وأضاف أنه يهتم أيضًا بملف الناشئين وملف إيقاف القيد وترتيب نادي الزمالك من الداخل من جديد والتخلص من الأزمات التي عرقلت السير النادي خلال الفترة الماضية وأيضًا العمل على إنجاز المرحلة الأولى لنادي الزمالك فرع أكتوبر في خلال عام ونصف.

انتخابات نادي الزمالك

احتفل حسين لبيب مع أنصاره بفوزه برئاسة نادي الزمالك قبل قليل من إعلان النتيجة لصالحه.

قائمة المرشحين لانتخابات الزمالك

وضمت قائمة لبيب كل من:

منصب الرئيس

حسين لبيب، وعمر هريدي، وفاروق جعفر، وماجد الحنبلي وميرفت سيد أحمد.

منصب نائب الرئيس

هاني العتال، وأحمد محمد عبدالغني، وهشام نصر.

منصب أمين الصندوق

حسام المندوه، وعبدالمجيد سليم، وكريم عادل عبيد، ومحمد قدري، محمد الماوي.

الأعضاء فوق السن

أحمد عبادة وأحمد سليمان وأحمد عفيفي وأحمد فودة نصير والحسينى سمير وأشرف إمام والسيد متولى وحاتم السيد وحسام مندور وحسين السيد وحمدية كمال ورجب رواش ورفعت شبل وسامح سونى وسماح سعيد وسيف الإسلام محمد وشريف إسلام وشيرين الفقي وطارق العقرب وعبدالله جورج وعلاء مقلد وعمرو أدهم وماهر محمد ومجدى صادق ومحمد رشاد المدهون ومحمد رشاد حسن ومحمد طارق ومحمود نور الدين ومروة الرفاعي ومصطفى عبدالخالق ونجلاء خليفة ونجلاء الناجي وهاني شكري وهاني عيد وهاني بيرزي وهشام محمد وهشام يكن.

الأعضاء تحت السن

أحمد خالد حسانين وأحمد النمس وأحمد هاني زادة وإيهاب عاشور وآية هشام وخالد الزيات ورامي نصوحي وعلي العاطفي ومحمد الصادق ومحمد عودة ومحمد بحبح ونيرة الأحمر وهشام نصر وياسمين الشريف.

وبدأت عمليات فرز الأصوات في انتخابات نادي الزمالك، بعد غلق باب التصويت في تمام الساعة السابعة مساء أمس الجمعة، وفي ذات السياق راقبت اللجنة الموحدة عمليات فرز الأصوات.

وتكونت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك من المستشار عبدالله قنديل رئيسا للجنة وعضوية كل من المستشار مختار محمد علي والمستشار منتصر عبدالعال والمستشار غريب محمد والمستشار خيري محمد والمستشار مجدي حيدر والمستشار أيمن النحال.