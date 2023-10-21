القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يحذر سكان غزة من التواجد فى شمال القطاع

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، صورةً تداولها نشطاء وصحفيون من داخل قطاع غزة تم توزيعها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على سكان الشمال، تحذرهم من التواجد هناك وضرورة التوجه إلى الجنوب.

وأطلقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منشورات ورقية في أجواء قطاع غزة تحذر أهالي القطاع من التواجد أو التوجه إلى شمال غزة.

وبحسب المنشور، قال جيش الإحتلال الإسرائيلي "تحذير عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى سكان قطاع غزة وجودكم شمالي وادي غزة يعرض حياتكم للخطر.. كل من اختار ألا يخلي من شمال القطاع إلى الجنوب من وادي غزة، من الممكن أن يتم تحديده على أنه شريك بتنظيم إرهابي".