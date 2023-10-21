السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يحذر سكان غزة من التواجد فى شمال القطاع

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، صورةً تداولها نشطاء وصحفيون من داخل قطاع غزة تم توزيعها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على سكان الشمال، تحذرهم من التواجد هناك وضرورة التوجه إلى الجنوب.

وأطلقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منشورات ورقية في أجواء قطاع غزة تحذر أهالي القطاع من التواجد أو التوجه إلى شمال غزة.

وبحسب المنشور، قال جيش الإحتلال الإسرائيلي "تحذير عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى سكان قطاع غزة وجودكم شمالي وادي غزة يعرض حياتكم للخطر.. كل من اختار ألا يخلي من شمال القطاع إلى الجنوب من وادي غزة، من الممكن أن يتم تحديده على أنه شريك بتنظيم إرهابي".

جيش الاحتلال قطاع غزة شمال غزة القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

جريفيث لـ"القاهرة الإخبارية": غدًا ستصل كل المساعدات لغزة ولن نسمح بإخلاء القطاع من أهله

كريستيان برجر: نؤيد موقف مصر الرافض لتهجير سكان قطاع غزة

مبعوث الصين للشرق الأوسط: الوضع فى غزة خطير وحل الدولتين أمر حتمى

المتحدث باسم البنتاجون: الصواريخ التى اُطلقت من اليمن كانت متجهة لأهداف فى إسرائيل

القاهرة الإخبارية: الاحتلال ينذر بإخلاء عدد من الأبراج السكنية قبل قصفها

"القاهرة الإخبارية": مقتل ضابط إسرائيلي جراء انفجار عبوة ناسفة في مخيم بطولكرم

روسيا: الفيتو الأمريكى بمجلس الأمن أظهر تطلعات واشنطن الحقيقية

باحث سياسي: مصر تقود حراكًا إقليميًا ودوليًا لإنقاذ الفلسطينيين

الأكثر قراءة

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

"العار لإسرائيل".. عشرات الآلاف يخرجون إلى شوارع لندن من أجل فلسطين

محمد صلاح يسجل ويرفض الاحتفال ويصل للهدف رقم 200 أمام إيفرتون

الرئاسة عن "قمة القاهرة للسلام": مصر لن تقبل أبدًا بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية

"مفتاح العودة".. سر "برّوش" الرئيس الفلسطينى فى قمة القاهرة للسلام

قمة القاهرة للسلام تتصدر الصحف ووكالات الأنباء العالمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

"حرب غزة".. الاحتلال قتل 1688 طفلًا فلسطينيًا فى الحرب حتى الآن

اتحاد بلديات غزة يحذر من كارثة كبيرة بالقطاع بسبب نفاد الوقود

مخاوف كبرى.. قرارات عاجلة بشأن رعايا إسرائيل فى الشرق الأوسط وأوروبا