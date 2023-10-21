السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جريفيث لـ"القاهرة الإخبارية": غدًا ستصل كل المساعدات لغزة ولن نسمح بإخلاء القطاع من أهله

وكيل أمين عام الأمم
وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

قال مارتن جريفيث وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشئون الإنسانية، إن قمة القاهرة للسلام مهمة للغاية، حيث تم التأكيد على نقطتين مهمتين، أهمهما المساعدات الإنسانية لأهل غزة والشعب الفلسطيني، ووصولها كاملة إلى المحتاجين إليها.

وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، خلال لقاء خاص له عبر قناة القاهرة الإخبارية على هامش قمة القاهرة للسلام، أن هناك مفاوضات مع الإسرائيليين بشكل يومي، ونحن نؤكد على وصول هذه المساعدات بشكل سريع ومهني، وغدًا سيتم وصول هذه المساعدات إلى أهل غزة والمحتاجين إليها.

وأكد أن هناك مليوني شخص في غزة بحاجة إلى المساعدات، ونحن نحشد الآن إلى المزيد من هذه المساعدات لأهل غزة، قائلًا: "خلال عشرة أيام سيتم وصول ما هم بحاجة إليه من مساعدات ونحن أيضًا نريد الوصول إلى حل".

وعن إخلاء أهل غزة لسيناء، أكد وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشئون الإنسانية، أن وجهة الأمم المتحدة واضحة، فنحن نعلم بتاريخ هذا الأمر ولن نسمح به أبدًا، فهؤلاء لهم الحق في الحياة في المكان الذي يريدونه والتحرك إلى المكان الذي يريدونه أيضًا وهذا هو ما تضمنه الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وتابع: "أن دور الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لوصول المساعدات مفيد جدًا لإخلاء المرضى وهذا أمر مهم وهذه الشاحنات للمساعدات جاءت أيضًا باتفاق تم بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وإسرائيل، وفي وقت متأخر من أمس كنا على اتصال مع الأمم المتحدة وأعتقد أنه بحلول غدٍ ستكون هذه المساعدات وصلت إلى أهل غزة".

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