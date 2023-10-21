برلماني: المنظمات الدولية في غيبوبة والبرلمان الأوروبي صامت على جرائم إسرائيل

انتقد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، صمت المنظمات الدولية والبرلمان الأوروبي على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واصفًا إياهم بأنهم في حالة غيبوبة ولا يحترمون حقوق الإنسان.

وقال رضوان في لقاء تلفزيوني على قناة "ON"، إن تلك المؤسسات تتجاهل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير وحصار، بينما كانت تتدخل في شؤون بعض الدول الأخرى بحجة حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الشعب الألماني يعاني من معضلة نفسية تجعله يدين دائمًا وأبدًا، نظرًا لتاريخه المؤلم في الحرب العالمية والإبادة الجماعية لليهود، مطالبًا إياه بالتحرر من هذه المعضلة والتعامل مع الحقائق.

وثمَّن رضوان، كلمة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي أدلت بها في قمة القاهرة للسلام، والتي أدانت فيها استهداف المدنيين في غزة، لكنه اعتبر أنها لم تكفِ في التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار.

وأكد رضوان أيضًا، أن ميلوني هي سياسية قوية وشجاعة، وأنها كانت من المؤيدين لإطلاق سراح أحد المصريين المحتجزين في إيطاليا، وكذلك لإصلاحات حقوق الإنسان التي تقوم بها مصر.