السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"العار لإسرائيل".. عشرات الآلاف يخرجون إلى شوارع لندن من أجل فلسطين

مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين
مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في وسط لندن

انضم نحو 100 ألف شخص إلى مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في وسط لندن، اليوم السبت، وساروا عبر العاصمة البريطانية للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة المستمر منذ أسبوعين.

وتحرك المتظاهرون في أنحاء لندن، وهم يهتفون "فلسطين حرة" ويحملون لافتات ويلوحون بالأعلام الفلسطينية قبل أن يتجمعوا في داونينج ستريت، المقر الرسمي ومكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وقدرت الشرطة أن 100 ألف شخص شاركوا في مظاهرة "المسيرة الوطنية من أجل فلسطين" التي نظمتها حملة التضامن مع فلسطين. وبدت المسيرة سلمية ولم ترد تقارير فورية عن اعتقالات.

ونظم متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين مسيرات في مدن أخرى، اليوم السبت، لمطالبة الاحتلال الإسرائيلي بوقف قصف غزة مع دخول الحرب بين إسرائيل وغزة أسبوعها الثالث وانتشار آثارها في جميع أنحاء العالم.

وفي اليوم الذي دخلت أول كمية من المساعدات إلى غزة، اضطر أكثر من مليون شخص إلى مغادرة منازلهم بسبب الصراع، وتجمع المتظاهرون تحت المطر بالقرب من حديقة هايد بارك في لندن قبل أن يسيروا إلى المنطقة الحكومية، حسبما أوردت وكالة "أسوشيتد برس"، ودعوا إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي والغارات الجوية التي شنت في أعقاب التوغل غير المسبوق في جنوب إسرائيل من قبل حركة حماس.

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ووفق الوكالة فقد حثت السلطات البريطانية المتظاهرين على الانتباه لـ"الألم والقلق الذي تشعر به الطائفة اليهودية".

تظاهرات أخرى في روما وأستراليا دعما لفلسطين

وفي أماكن أخرى، تظاهر عدة مئات من الأشخاص في روما يوم السبت، وحمل بعضهم لافتات كتب عليها "فلسطين، روما معكم" و"لا سلام حتى نحصل على الحرية".

 

 

وقالت مايا عيسى، رئيسة حركة الطلاب الفلسطينيين في إيطاليا، التي نظمت التظاهرة: "إن إسرائيل ترتكب جرائم حرب هناك، وجرائم ضد الإنسانية، والمجتمع الدولي لم يتحرك قط".

وفي أستراليا، تظاهر الآلاف في وسط سيدني يوم السبت، وهم يهتفون "العار، العار لإسرائيل" و"فلسطين لن تموت أبدًا".

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