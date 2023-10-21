على هامش قمة "القاهرة للسلام".. رئيس فلسطين: السلام والأمن يتحققان من خلال تنفيذ حل الدولتين

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، على هامش أعمال قمة "القاهرة للسلام"، التي تستضيفها مصر، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وجرى خلال اللقاء، بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وآخر مستجدات الجهود الجارية لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتجنيب المدنيين ويلات الحرب، وأهمية إدخال المواد الإغاثية الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء.

وشدد الرئيس الفلسطيني، على رفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة أو القدس.

السلام والأمن يتحققان من خلال تنفيذ حل الدولتين

وأكد أن السلام والأمن يتحققان من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية الذي يشمل كامل أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، والاعتراف بدولة فلسطين.

وقدم أبو مازن الشكر على مواقف الاتحاد الأوروبي الداعمة للحل السياسي على أساس حل الدولتين المستند للشرعية الدولية، وكذلك ما تقدمه من مساعدات تنموية وبناء المؤسسات.

وحضر اللقاء، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ومُستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات قمة "القاهرة للسلام 2023"، اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد كبير من الملوك والرؤساء ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية ورؤساء عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية، لبحث تطورات القضية الفلسطينية، والتوصل إلى توافق اتساقًا مع المبادئ الدولية والإنسانية لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار في قطاع غزة والتأكيد على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط.

وفي مستهل القمة، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي -في كلمته- إلى توفير الحماية الدولية إلى المدنيين الأبرياء ووقف ترويعهم واستهدافهم، محذرا من أزمة إنسانية خطيرة في قطاع غزة ومن محاولات التهجير القسري بممارسات ترفضها مصر والعالم والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددا على رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية.