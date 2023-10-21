أستاذ علوم سياسية: كلمة الرئيس السيسى أكدت رفض فكرة تهجير الفلسطينيين

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واضحة ومؤكدة على رفض فكرة تهجير الفلسطينيين.

وأكد الحرازين، خلال مداخلة هاتفية بقناة "سي بي سي" أن كلمة الرئيس السيسي كانت بمثابة محاضرة في الإنسانية والضمير لدول العالم.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أنه آن الأوان للتحرك لوقف المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ سنوات وليس الأزمة الحالية.

ونوه الحرازين، إلى أن كلمة الرئيس وجهت لكل الدول التي تناصر دولة الاحتلال، وهي رسالة واضحة بأن القضية الفلسطينية لا يمكن أن تنتهي، وأن من حق الفلسطينيين أن يعيشوا مثل باقي شعوب الأرض.