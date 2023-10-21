مدير المركز العراقى للدراسات الاستراتيجية: مصر رائدة فى الدفاع عن حقوق الإنسان

أكد الدكتور غازي فيصل، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، أن الموقف العراقي اليوم في قمة القاهرة للسلام، يتفق تمامًا مع الموقف المصري في إعطاء الحق للشعب الفلسطيني.

وأضاف فيصل، خلال مداخلة هاتفية بقناة "سي بي سي" أن هناك جرائم حرب تفعلها إسرائيل يوميًا ضد الشعب الفلسطيني، وهذا من خلال استخدام الأسلحة المحرمة دوليًا.

كما أشار مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، إلى أن إسرائيل تحارب مدنيين، فهي ليست حرب جيش ضد جيش، وهذا ما يسمى بجريمة حرب، من خلال هدم البنية التحتية وهدم المنازل واستهداف المستشفيات.