السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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والد الشهيد محمد الدرة باكيًا: ابنى كان من يشجعنى ويثبتنى قبل استشهاده

قناة سي بي سي
قناة سي بي سي

استعاد جمال الدرة، والد الطفل الشهيد، محمد الدرة، الذي يعتبر أيقونة القضية الفلسطينية منذ أكثر من 23 عامًا، أن محمد كان من يشجعني ويثبتني قبل استشهاده.

وأضاف "الدرة"، خلال مداخلة هاتفية بقناة "سي بي سي"، أن كل يوم إسرائيل تقتل مئات من "محمد الدرة"، وهذا ما نشرته وسائل الإعلام والمشاهد المنتشرة من هناك.

وأشار جمال الدرة إلى أنه خلال إطلاق اليهود الرصاص عليه خلال المشهد الأيقوني للقضية الفلسطينية، كان يقول له "متخفش يابا.. أنا مش خايف".

وقال "الدرة" إنه يعيش وحيدًا بعد استشهاد عدد من أسرته في الغارات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن إسرائيل ترتكب العديد من الجرائم التي هي ضد الإنسانية.

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