الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتقدم على برايتون بثنائية في الشوط الأول



تقدم فريق مانشستر سيتي على ضيفه برايتون ألبيون في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بهدفين دون رد.



وفرض مانشستر سيتي استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة، كما ضغط لاعبوه على دفاعات برايتون لحرمانهم من الوصول للمرمى أو تهديدها، فيما حاول لاعبو برايتون غلق مساحاتهم الدفاعية والعمل على استغلال انطلاقات لاعبي السيتي وتسجيل هدف مباغت.

وسجل جوليان ألفاريز الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة السابعة بعدما اختراق جيريمي دوكو منطقة الجزاء ومرر له الكرة وسددها ألفاريز بيسراه وسكنت الشباك.

وازداد ضغط لاعبي السيتي في الدقائق التالية لتسجيل ثاني الأهداف وتأكيد تقدمهم في النتيجة وتفوقهم على الخصم.

وأضاف إرلينج هالاند الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 19 بعدما أخطأ لاعب برايتون في إبعاد الكرة ووصلت له على حدود منطقة الجزاء وسدد الكرة بيسراه وسكنت الشباك على يسار الحارس.

وأهدر جيريمي دوكو فرصة تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 25 بعدما انطلق فيل فودين في عمق ملعب برايتون ومرر الكرة لبيرناردو سيلفا على يسار الملعب ومررها بدوره لدوكو الذي انطلق داخل المنطقة وسدد الكرة بيمناه ومرت بجوار القائم الأيسر.



واستمرت سيطرة لاعبي فريق مانشستر سيتي على مجريات اللعب في الدقائق التالية من عمر الشوط، وواصلوا ضغطهم على دفاعات برايتون لحرمانهم من امتلاك الكرة أو الوصول للمرمى وتهديدها بأي فرصة.



وكثف لاعبو مانشستر سيتي محاولاتهم لتسجيل الهدف الثالث في الدقائق الخمسة الأخيرة من عمر الشوط الأول، للاقتراب من حسم المباراة قبل انطلاق الشوط الثاني، فيما حاول لاعبو برايتون الوصول للمرمى بهجمة مرتدة سريعة، ولكن دفاعات السيتي نجحت في إحباط كافة محاولاتهم.

وسدد لاعبو فريق مانشستر سيتي 3 كرات على المرمى من 5 محاولات وخرجت كرتين بعيدًا عن العارضة والقائمين، مقابل تسديدة من محاولة وحيدة لبرايتون.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب بنسبة 67% مقابل 33% لصالح فريق برايتون ألبيون.