فان دايك يتغنى بمحمد صلاح بعد ثنائية إيفرتون: "لاعب عظيم"

تغنى الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول الإنجليزي، بزميله محمد صلاح نجمنا المصري بعد لقاء إيفرتون.

هدفا اللقاء سجلهما نجمنا المصري محمد صلاح بالدقيقة 75 من ركلة جزاء والدقيقة 97 من الوقت بدل الضائع.

وقال فان دايك في تصريحات بعد اللقاء عن صلاح: "لعب الجميع مباراة جيدة، نحن بحاجة إلى منهين للفرص وهو واحد منهم".

وأضاف: "اللاعبون العظماء يتصاعد مستواهم، إنه يواصل التقدم، هذا ما نحتاجه، أنا مسرور جدا من أجله".



أرقام قياسية بالجملة حققها صلاح أمام إيفرتون

رفع رصيد أهدافه إلى 201 هدف بمختلف الدوريات التي لعب فيها، حيث سجل 11 هدفا في الدوري المصري، وتسعة أهداف في الدوري السويسري و35 هدفا في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى 146 هدفا في الدوري الإنجليزي بهدفي اليوم.

ساهم محمد صلاح بالتسجيل بآخر 13 مباراة على آنفيلد بالبريميرليج، فقط آلان شيرار وتيري هنري حققا سلسلة مساهمات تهديفية متتالية على ملعب فرقهم أكثر من صلاح.

كما سجل محمد صلاح الهدف رقم 105 بقميص ليفربول على ملعب "أنفيلد رود"، ليُصبح سادس هدّافي ليفربول عبر التاريخ على أرضه، ويتخطى سير كيني داجليش والأسطورة ستيفن جيرارد.

"صلاح" بات اللاعب الوحيد في الدوري الإنجليزي خلال عام 2023، الذي يساهم في أكثر من30 هدفًا بواقع تسجيله 19 هدفًا وصناعته 12.

ساهم محمد صلاح بتسجيل 8 أهداف خلال 10 مشاركات بديربي ميرسيسايد ضد إيفرتون.

بات صلاح ثاني هدافي ليفربول التاريخيين بديربي ميرسيسايد بالبريميرليج برصيد 7 أهداف خلف الأسطورة ستيفن جيرارد صاحب الـ 9 أهداف.