السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فان دايك يتغنى بمحمد صلاح بعد ثنائية إيفرتون: "لاعب عظيم"

محمد صلاح
محمد صلاح

تغنى الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول الإنجليزي، بزميله محمد صلاح نجمنا المصري بعد لقاء إيفرتون.

 

هدفا اللقاء سجلهما نجمنا المصري محمد صلاح  بالدقيقة 75 من ركلة جزاء والدقيقة 97 من الوقت بدل الضائع.

 

وقال فان دايك في تصريحات بعد اللقاء عن صلاح: "لعب الجميع مباراة جيدة، نحن بحاجة إلى منهين للفرص وهو واحد منهم".

 

وأضاف: "اللاعبون العظماء يتصاعد مستواهم، إنه يواصل التقدم، هذا ما نحتاجه، أنا مسرور جدا من أجله".


أرقام قياسية بالجملة حققها صلاح أمام إيفرتون

 

رفع رصيد أهدافه إلى 201 هدف بمختلف الدوريات التي لعب فيها، حيث سجل 11 هدفا في الدوري المصري، وتسعة أهداف في الدوري السويسري و35 هدفا في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى 146 هدفا في الدوري الإنجليزي بهدفي اليوم.

 

ساهم محمد صلاح بالتسجيل بآخر 13 مباراة على آنفيلد بالبريميرليج، فقط آلان شيرار وتيري هنري حققا سلسلة مساهمات تهديفية متتالية على ملعب فرقهم أكثر من صلاح.

 

كما سجل محمد صلاح الهدف رقم 105 بقميص ليفربول على ملعب "أنفيلد رود"، ليُصبح سادس هدّافي ليفربول عبر التاريخ على أرضه، ويتخطى سير كيني داجليش والأسطورة ستيفن جيرارد.

 

"صلاح" بات اللاعب الوحيد في الدوري الإنجليزي خلال عام 2023، الذي يساهم في أكثر من30 هدفًا بواقع تسجيله 19 هدفًا وصناعته 12.

 

ساهم محمد صلاح بتسجيل 8 أهداف خلال 10 مشاركات بديربي ميرسيسايد ضد إيفرتون.

 

بات  صلاح ثاني هدافي ليفربول التاريخيين بديربي ميرسيسايد  بالبريميرليج برصيد 7 أهداف خلف الأسطورة ستيفن جيرارد صاحب الـ 9 أهداف.

 

 

 

 

فان دايك صلاح محمد صلاح ليفربول إيفرتون

مواد متعلقة

بتواجد فلسطين.. ثنائية صلاح تقود ليفربول لحسم الديربى أمام إيفرتون

جماهير ليفربول تردد "فلسطين حرة" فى لقاء إيفرتون (فيديو)

الأكثر قراءة

محمد صلاح يسجل ويرفض الاحتفال ويصل للهدف رقم 200 أمام إيفرتون

الرئاسة عن "قمة القاهرة للسلام": مصر لن تقبل أبدًا بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية

"مفتاح العودة".. سر "برّوش" الرئيس الفلسطينى فى قمة القاهرة للسلام

غدًا.. نظر دعوى وقف برنامج إبراهيم عيسى

إقبال على منافذ بيع السلع المخفضة بالإسكندرية.. والأهالي: شكرًا يا ريس

المستشار سامح عبدالحكم ينعى اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

"حرب غزة".. الاحتلال قتل 1688 طفلًا فلسطينيًا فى الحرب حتى الآن

اتحاد بلديات غزة يحذر من كارثة كبيرة بالقطاع بسبب نفاد الوقود

مخاوف كبرى.. قرارات عاجلة بشأن رعايا إسرائيل فى الشرق الأوسط وأوروبا