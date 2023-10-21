قصور الثقافة تكرم أبطال نصر أكتوبر من أبناء مدينة دسوق

شهد مسرح قصر ثقافة دسوق، احتفالية نظمها فرع ثقافة كفر الشيخ، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المقامة بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد.

بدأ الحفل بكلمة اللواء علاء يوسف، رئيس مجلس مدينة دسوق، رحب فيها بالحضور، موضحا أن نصر أكتوبر كان بمثابة بداية الطريق نحو البناء والتنمية.

دور القوات المسلحة في استعادة سيناء

من جانبه؛ تناول العميد عبد الله شكري، دور القوات المسلحة في استعادة أرض سيناء الحبيبة وحماية ممتلكات الوطن.

ثم توالت الفقرات الفنية، حيث قدم فريق غنوة مجموعة من الأغاني الوطنية منها "يا أغلى اسم في الوجود، عدى النهار، أحلف بسماها وبترابها، زهرة المدائن، ابن الشهيد، تحيا مصر، وأوبريت الليلة الكبيرة وسط تفاعل كبير من الحضور.

واختتمت الفعاليات المقامة بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، بتكريم عدد من الجنود من أبناء مدينة دسوق الذين شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، ونواب مجلس المدينة.