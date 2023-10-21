وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى بـ"الأعلى للثقافة" غدًا

وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ينظمها المجلس الأعلى للثقافة، أمام بوابته الرئيسية، بساحة دار الأوبرا المصرية، بأرض الجزيرة، في العاشرة من صباح غد الأحد.

تفاصيل الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني

وتأتي الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني، التي ينظمها المجلس الأعلي للثقافية، في إطار فعاليات وأنشطة وزارة الثقافة المصرية، لدعم القضية الفلسطينية ضد وحشية المحتل الإسرائيلي ضد أهالي غزة، الذي بدأ منذ السابع من شهر أكتوبر الجاري، وما زال الشعب الفلسطيني يعاني حصار وقصف وحشي.

وكان المجلس الأعلي للثقافة، قد أصدر قبل يومين، بيان إدانة للعدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأهالي غزة، وأكد البيان تضامن جموع الكتاب والمثقفين المصريين مع الشعب الفلسطيني.

وثمن بيان المجلس الأعلي للثقافة مواقف المثقفين والكتّاب العالميين، المشهود لهم بالنزاهة الفكرية والاحتكام الكامل إلى الضمير الإنساني، لدعم الشعب الفلسطيني، حتى يحصل على كامل حقوقه المشروعة كما أقرتها القوانين والمواثيق الدولية.

كما أشاد بيان المجلس الأعلى للثقافة ممثلًا عن جموع المثقفين المصريين بموقف القيادة السياسية المشرفة والداعمة للحقوق الفلسطينية، والمنددة بازدواجية المعايير وعدم الالتزام بالقوانين الدولية واتفاقيات جنيف الخاصة بحماية المدنيين.

وتنطلق اليوم السبت “قمة القاهرة للسلام”، بحضور ممثلين عن 31 دولة، تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل بحث مستجدات تطور التصعيد ضد الشعب الفلسطيني، وفي القلب منه أهالي غزة، وتداعياته.

ومن المقرر أن يبحث الممثلين عن دول: العراق ــ إيطاليا ــ تركيا ــ اليونان ــ فلسطين ــ الإمارات ــ السعودية ــ الكويت ــ البحرين ــ قبرص ــ قطر، بالإضافة إلي ثلاث من المنظمان الدولية، من بينها منظمة الأمم المتحدة ويمثلها الأمين العام لها أنطونيو جوتيريش، لبحث تداعيات التصعيد ضد الشعب الفلسطيني، وخصار أهالي غزة والعدوان عليهم.

وكان ملايين المصريين قد خرجوا أمس الجمعة، في مختلف المحافظات المصرية، في مظاهرات للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والقضية الفلسطينية، بجانب تأييد ودعم قرارات القيادة السياسية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري، والحدود المصرية، ورفض مخطط تهجير الفلسطينين من أرضهم في قطاع غزة والضفة الغربية لتفريغ القضية الفلسطيينية وهو ما ترفضه مصر وشعبها.