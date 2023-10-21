السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علوم سياسية بالأردن: مصر لها تأثير قوى على الدول الموالية للكيان الصهيونى

الدكتور جمال الشلبي،
الدكتور جمال الشلبي، أستاذ العلوم السياسية

قال الدكتور جمال الشلبي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية بالأردن، إن هناك توافقًا كبيرًا وعميقًا بين القيادة السياسية الأردنية والمصرية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث تسعى البلدان إلى السلام في المنطقة العربية ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

 

البعد العربي الدبلوماسي 

وأكد الدكتور جمال الشلبي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دي إم سي"، أن قمة القاهرة للسلام تمثل البعد الدبلوماسي العربي القوي تجاه الحرب الجرائم التي تقوم بها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني.

وتابع: "استطاعت القيادة السياسية المصرية تجميع عدد كبير من الدول العربية وغير العربية خلال ساعات وجيزة لبحث تطورات الأوضاع في غزة، وهذا التجمع بمثابة نجاح حقيقي للعلاقات المصرية الخارجية".

 

جرائم الكيان الصهيوني 

واستطرد: "مصر لها دور دبلوماسي كبير، ونعلم في الأردن أن مصر لها تأثير قوي على الدول الموالية للكيان الصهيوني، ولهذا من المؤكد أن قمة القاهرة للسلام ستفتح الكثير من المجالات الحوارية للأزمة الفلسطينية".

جمال الشلبي أستاذ علوم سياسية بالأردن القضية الفلسطينية دي ام سي قمة القاهرة للسلام

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