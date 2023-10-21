إزالة 46 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وذلك تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات اللواء اسامه القاضي، محافظ المنيا، بشأن التصدي بكل حزم للتعدي على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بدون ترخيص.

إزالة 12 حالة تعدٍ بمغاغة

وقال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية بالمركز نفذت حملة تحت إشراف حسن محمد، نائب رئيس المركز للقضاء على البناء العشوائي والتعدي على الرقعة الزراعية، وتم تنفيذ حملة إزالة في مجلس قروي ابا تمكنت خلالها الوحدة المحلية من إزالة 8 حالات تعدٍ بالبناء المخالف بقرية ابا وقرة قفادة عبارة عن شدات خشبيه وحوائط بالبلوك الحجري وفي برطباط تم تنفيذ 4 حالات في المهد وتم تنفيذ الإزالة بالكامل والتحفظ على بعض مهمات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك في تواجد السيدة رئيسة القرية ومسئول الإزالات وفنين التنظيم.

8 حالات بمركز بني مزار

وأضاف عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة أنه في إطارالجهود المبذولة فى إزالة التعديات نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار ٨ حالات ازالة تعدى على ارض زراعية وبناء بدون ترخيص حيث قام يسري محمد عبد المجيد نائب رئيس المركز ومحمد عيد رئيس حي غرب وإدارة الاشغالات والازالات بالمركز بإزالة ٥ حالات تعدي علي ارض زراعية حالتين بحوض واصف علي مساحة قيراطين وحالتين بحوض امين على مساحة قيراطين وحالة بحوض الخزام على مساحة ١٤سهم كما تمكن أيمن يوسف رئيس حي شرق وأحمد بهلول مدير الازالات والاشغالات بالمركز من ردم حالة حفر قواعد في المهد لقطعة أرض مساحتها ١٠٠متر بالشارع الثالث بأرض عاطف المتفرع من شارع ترعة أبوحسيبة، وفك شدة خشبية في المهد لقطعة أرض مساحتها ١٢٠ متر بشارع متفرع من شارع الترعة العامية، الى جانب تشميع باب منزل مخالف مساحتة ٢٠٠ متر بطريق الدلايلة يقوم بعمل شدة خشبية لسقف بالدور الثاني علوي بدون ترخيص مع اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

20 حالة في مطاي

وأوضح المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينه مطاي بإشراف ربيع عبد العظيم وفضل الجبالي والدكتور عبد الظاهر حسن نواب رئيس المركز تمكنت من رصد وأزاله ٢٠ حاله تعدي بالبناء على إلارض الزراعيه في المهد بكل من: إزاله عدد ٥ حالات تعدي بالبناء بحي غرب المدينه و٤ حالات بقطاع ابو عزيز و١١ حالات تعدي بقطاع منبال بمساحه ٢٨٠٢ متر واجمالي ٢٠ حالة باستخدام معدات الوحده المحليه وبحضور رئيس حي غرب ورؤساء القرى ومدير الازالات ومسئولي التنظيم ومسئولي الجمعيه الزراعية.

إزالة 6 حالات تعدٍ

وأكد اللواء هاني بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحده المحليه بقرية تله وأجهزتها التنفيذيه بالتعاون مع الجهات المعنية رصدت حالتى تعدى بالبناء المخالف على اراضى زراعية بقرية بهدال إحدى القرى التابعه للوحده المحليه بقرية تله بمساحة قيراط وتم التعامل الفورى معهم وإحالة المخالفين للنيابه العامه وعودة الأراضى الزراعية لطبيعتها بحضور الحسينى شادى رئيس الوحده المحليه بالقريه وسكرتير الوحده وقسم التنظيم والمتغيرات وقسم الإزالات.

كما نفذ حى غرب المدينه حمله مكثفه لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية واراضى املاك الدوله او البناء العشوائى تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا وتأكيده على عدم التهاون والتصدى الفورى لكافة أشكال التعدى حيث تم رصد وتنفيذ إزاله فوريه لأربع حالات تعدى علي النحو التالي: ايقاف اعمال وردم أساسات وإزالة بعض الحوائط عقار وإيقاف اعمال لشده خشبيه لاعمده والتحفظ على معدات المستخدمه وارض حوض البارودى بعزبة المصاص الجديده التابعه لحى غرب بمساحة ٢٥٠ متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف للقضاء على البناء العشوائى واحترامًا لسلطة القانون.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا