المستشار سامح عبد الحكم ينعي اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية

نعى المستشار سامح عبد الحكم، رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا، المستشار محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية.

وقال “عبد الحكم” إن مصر فقدت اليوم، اللواء أركان حرب محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وأمين صندوق “تحيا مصر” وأحد أبناء مصر المخلصين، الذي كان رمزا للتفاني والتضحية والعمل الجاد من أجل الوطن، ومثالا يحتذى به في كل المناصب التي تقلدها في خدمة مصر الحبيبة في مسيرته العسكرية والادارية حتى لحظاته الأخيرة، كان له فيها من الإسهامات الجليلة والرؤى الثاقبة.

واختتم: “رحم الله الفقيد وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان )خالص العزاء لأسرته الكريمة وإنا لله وإنا إليه راجعون”.