رئيس "كهرباء جنوب الدلتا" يُصدر حركة ترقيات جديدة للعاملين بالقطاع

أصدر مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن البيلي، اليوم السبت، حركة ترقيات للعاملين بالقطاع.

وشملت الحركة كل من:

1- المهندس مروان محمد غالب ( لشغل وظيفة رئيس قطاع المشروعات )

2- المهندس هناء الطنطاوي ابراهيم لشغل وظيفة رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والتجاري

3- المهندس رضا سعيد محمود نصر ( لشغل وظيفة مدير عام الادارة العامة لتخطيط الشبكات )

4- المحاسب فرج عبدالخالق حسني ( لشغل وظيفة مدير عام الادارة العامة للشئون التجارية لهندسات قليوب )

5- المحاسب نبيل محمد ايمن عصر ( لشغل وظيفة مدير عام الادارة العامة للشئون التجارية المركزية )

6- المحاسب ياسر عبدالمقصود منصور محمد ( لشغل وظيفة مدير عام الادارة العامة للشئون التجارية لهندسات أشمون ).

7- محمد حلمي عبدالحميد ابو طالب ( لشغل وظيفة مدير عام الادارة العامة للفتوى والعقود والتظلمات ).



وخصصت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء 400 مليون جنيه لتنفيذ الخطة الاستثمارية خلال العام المالي 2023 /2024.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، إنه تقرر تمويل الخطة الاستثمارية ذاتيا بالكامل من موارد الشركة، ومن المحتمل أن تزيد المبالغ المخصصة وفق الاحتياجات التي تظهر بشكل طارئ، كما أن هناك جزءا خاصا بتحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المار بالكتل السكنية إلى كابلات أرضية التي تم الانتهاء من 6 مراحل، وجار العمل في المرحلة السابعة، والتي تضاف إلى الخطة الاستثمارية ولكنه يتم تمويلها من وزارة التخطيط.

وأشار "البيلي" في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن الشركة انتهت من أعمال الجمعية العمومية، التي شهدت اعتماد ميزانية شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عن العام المالي 2022- 2023، برئاسة المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وقمنا بتنفيذ الخطة الاستثمارية خلال العام المالى المنتهي، وبلغت نحو ٥١٢.٠٨١ مليون جنيه.