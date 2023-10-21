موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وشروط الحجز لمحدودي الدخل

مع إقبال الشباب على الزواج حرص آلاف من المواطنين على معرفة موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 عبر جوجل، حيث كشفت مصادر في وزارة الإسكان والمرافق بمصر والمجتمعات العمرانية الجديدة عن ميعاد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي للأشخاص متوسط الدخل، منوها أنها سوف تكون بأسعار تصل إلى مبلغ 360 ألف جنيه وبتيسيرات بالسداد، وتكون بمقدم سيصل إلى 22 ألف جنيه.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

وتستعرض “الدستور” بهذه السطور موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي وشروط الحجز، وكيفية التقديم على الشقق.

وأكدت المصادر بتصريحات صحفية أن ميعاد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023، سوف يكون في نهاية العام الجاري لعام 2023.

أعلنت مي عبدالحميد، بصفته الرئيس التنفيذي بصندوق الإسكان الاجتماعي والدعم للتمويل العقاري، أنه سوف يتم خلال الفترة المقبلة لطرح الإعلان تكميلي وتكون بشروط جديدة للعملاء ممن هم في خارج الأولوية بالمشروعات وتكون (تسليم خلال 18 شهرًا) سيتضمن عددًا إضافيًا من كافة الوحدات السكنية التي سوف يتم بناؤها استجابة لطلبات الآلاف من جميع المواطنين الراغبين بالاستفادة من فرصة الحصول على جميع الوحدات السكنية المقدمة من ضمن المبادرة الرئاسية وهي “سكن لكل المصريين.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

أن يكون الشخص المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون عمر الشخص المتقدم لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة.

ألا يزيد دخل الشخص الأعزب عن 6 آلاف جنيه في الشهر.

ألا يزيد دخل الأشخاص المتزوجين عن 8 آلاف جنيه في الشهر.

ألا يكون للشخص المتقدم استفادة سابقة من شقق الإسكان الاجتماعي.

أن يكون الشخص التقديم بمحافظة محل الإقامة أو محل العمل.

كيفية التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2023

سهل صندوق الإسكان الاجتماعي والدعم للتمويل العقاري طريقة تقديم الطلب لحجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023 إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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