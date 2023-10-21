السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 25 حالات تعدٍ خلال أسبوعين بالمنوفية

إزالة
إزالة

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إنه تم تنفيذ إزالة فورية لـ (25) حالة تعدٍ بنطاق المحافظة بمساحة إجمالية 3 آلاف و614 مترًا بما يعادل 20 قيراطًا و18 سهمًا، وذلك خلال حملات شنتها إدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة بالتعاون مع الوحدات المحلية خلال الفترة من 8 وحتى 21 أكتوبر 2023. 

وأكد الاستمرار في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص والحفاظ على حق الشعب وفرض سيادة القانون.

إزالة التعديات

أوضح المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم إزالة حالة تعدى بشبين الكوم بمساحة (21 سهم)، و(5) حالات تعدي بمركز أشمون بمساحة ( 6 قيراط و9 أسهم )، و(5) حالات ببركة السبع بمساحة ( قيراطان و11 سهم )، وحالة تعدى بمركز تلا بمساحة ( قيراط)، كما تم إزالة (5) حالات تعدٍ بقويسنا بمساحة (5 قيراط و19 سهم )، و( 4) حالات تعدى بمنوف بمساحة ( قيراطان و11 سهم )، وكذا إزالة حالة تعدى بالباجور و(3) حالات تعدى بمركز السادات بمساحة ( قيراط و14 سهم ).

كما أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم تحرير ( 6 ألاف و431) محضر تبوير بمساحة (872 فدان و18 قيراط و1 سهم)، وإعادة زراعة (1492) حالة تم تبويرها بمساحة (138 فدان و2 قيراط و9 سهم )، وتم رفع كافة التشوينات والانقاض وزراعة الأرض وعودتها  إلى طبيعتها الزراعية.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق التام مع مديرية الزراعة وتكثيف المرور الميداني والدوري على كافة الأحواض بنطاق المحافظة لاكتشاف أية حالات تعدى في المهد لضمان التعامل الفوري معها،  مؤكدًا بأنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظًا علي حقوق ومقدرات الأجيال القادمة.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية إزالات فورية المخالفين إجراءات رادعه للمخالفين

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