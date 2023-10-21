صناع "أسرة في بعضينا" يشيدون بجهود مصر لفتح معبر رفح وإعانة أهالي عزة

أعلن صناع العمل السينمائي الجديد "أسرة في بعضينا" بطولة الفنان هشام إسماعيل، عن تضامنهم الكامل وتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية، وإدانة كل المجازر غير الإنسانية التي حدثت لأهالي غزة، مشيدين بالجهود المصرية في إدخال المساعدات عبر معبر رفح، وتقديم كل الدعم للأهالي الفلسطينيين في محنتهم، وذلك خلال احتفال صناع الفيلم ببدء انطلاق التصوير، في حي بالمقطم بالقاهرة، بحضور أبطال العمل وهم الفنانين هشام إسماعيل، مروة عبد المنعم، أبرام سمير، سارة درزاوي، ندى بسيوني، ميسرة، رضا ادريس، احمد السلكاوي، وائل علي، والمؤلف احمد عيسى، والمخرج مينا سويحة.

مؤلف أسرة في بعضينا: اجتماعي كوميدى حول أسعار العقارات

من جهته، كشف المؤلف أحمد عيسى، عن قصة فيلم “أسرة في بعضينا”، موضحا أنه يدور في إطار كوميدي حول أخ واخته، يحاول الأخ الزواج في نفس شقة العيلة نتيجة غلاء المعيشة وارتفاع أسعار سوق العقارات، فهل سينجح في إتمام الزواج أم ستقف له أخته هي وخطيبها، ونشاهد معا المواقف الكوميدية التي ستحدث لهم جميعا بسبب هذه الشقة.

هشام إسماعيل: فخور بالجهود المصرية وفتح معبر رفح

فيما صرح الفنان هشام إسماعيل، أنه يجسد دور «عمرو» وهو محامي انطوائي يرغب في الزواج في شقة العائلة، والفيلم يعد أول تعاون مع المخرج مينا سويحة، ومن خلال التعامل معه شعر بانه مخرج واعي.

وأعلن هشام عن تضامنه الكامل هو وكل فريق عمل الفيلم مع غزة، وإدانة كل المجازر غير الانسانية التي حدثت بالقطاع وأشاد بالدور المصري في ادخال المساعدات عبر معبر رفح، وتقديم كل الدعم لأهالينا الفلسطينيين في محنتهم.

وعن جديده، قال هشام إسماعيل إنه يستعد لدخول مسلسل «حدوتة منسية» خارج موسم رمضان وهو الإنتاج الأول للفنانة ريهام حجاج كمنتجة وليست كممثلة، بالإضافة إلى استكماله العرض المسرحي «طيب وأمير» يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

فيما قال المخرج مينا سويحة، إنه سعيد بهذه التجربة، حيث يعد الفيلم ثاني أعماله السينمائية بعد فيلم «باركود»، والمقرر عرضه خلال موسم منتصف العام الدراسي أي بداية عام 2024 بالتنسيق مع شركات التوزيع في مصر والوطن العربي.

وأضاف سويحة أنه اختار فريق العمل وفقا للشخصيات المرسومة في الإسكريبت ويأمل أن ينجح في الخروج بهم إلى بر الأمان.

وصرحت الفنانة سارة درزاوي، أنها تقوم بأداء شخصية كوميدية خلال احداث الفيلم رغم كونها ترغب في الفترة المقبلة في تغيير جلدها بأدوار خارج إطار الكوميديا كما كانت تقدم قبل «مسرح مصر» لكن الجمهور وضعها في هذا الإطار والسوق فرض ذلك أيضا وعليه فهي أصبحت تصنف كممثلة كوميدية.

أبرام سمير سعيد بتفاصيل الفيلم

وفي سياق متصل، أعرب الفنان أبرام سمير عن سعادته بالتعاون الثاني مع المخرج مينا سويحة في دور مختلف، حيث أنه قدم دور سيكو معه في فيلم «باركود»، لكن هنا بفيلم «أسرة مع بعضينا» يقدم شخصية كوميدية.

وأرجع أبرام الفضل في كل النجاحات التي حققها مؤخرا للفنان أشرف عبد الباقي وفريق عمل «مسرح مصر»، والذي انتهت عروضه موسم 2019-2020، وعن جديده قال إنه أنهى تصوير مشاهده في فيلم «وقت إضافي» وهو في مرحلة المونتاج الآن.