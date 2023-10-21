السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الخارجية السعودى يطالب المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان

طالب وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم بإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني، معلناً رفض بلاده الازدواجية والانتقائية التي يمارسها البعض في المجتمع الدولي.

وأضاف "بن فرحان"، خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام 2023: "نطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية التي راح ضحيتها المدنيون".

وتابع: "نعبّر عن خيبة أملنا في عدم اتخاذ مجلس الأمن الدولي قرارًا ينهي العنف في غزة حتى الآن"، مؤكدا كذلك رفض دعوات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وطالب وزير الخارجية السعودي بفتح ممرات إنسانية عاجلة، وتسهيل نقل المصابين، والعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، مشددًا على دعم السعودية حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.

الأكثر قراءة

"مفتاح العودة".. سر "برّوش" الرئيس الفلسطينى فى قمة القاهرة للسلام

الرئيس السيسى: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدًا

جماهير ليفربول تردد "فلسطين حرة" فى لقاء إيفرتون (فيديو)

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

بعد فشل محاولات التهجير إلى مصر.. أمريكا تفجر مفاجأة بشأن مستقبل غزة

عاجل.. استقالة وزير العدل البلجيكى بعد هجوم بروكسل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف كبرى.. قرارات عاجلة بشأن رعايا إسرائيل فى الشرق الأوسط وأوروبا

إسرائيل تحذر رعاياها من السفر لـ3 دول عربية

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب