وزير الخارجية السعودى يطالب المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية

طالب وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم بإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني، معلناً رفض بلاده الازدواجية والانتقائية التي يمارسها البعض في المجتمع الدولي.

وأضاف "بن فرحان"، خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام 2023: "نطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية التي راح ضحيتها المدنيون".

وتابع: "نعبّر عن خيبة أملنا في عدم اتخاذ مجلس الأمن الدولي قرارًا ينهي العنف في غزة حتى الآن"، مؤكدا كذلك رفض دعوات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وطالب وزير الخارجية السعودي بفتح ممرات إنسانية عاجلة، وتسهيل نقل المصابين، والعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، مشددًا على دعم السعودية حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.